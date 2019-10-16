Yaz bitti tur kazası bitmedi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yaz sezonu bitti ancak tur araçlarının karıştığı kazalar hala bitmedi. Demre ve Kumluca ilçesinde yaşanan iki tur aracı kazasında korkulu anlar yaşandı. Kumluca ilçesi yakınlarında turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada minibüs sürücüsü Şehmus Yalçın ile 3 Rus turist yaralandı. 34 kişinin olduğu minibüste yaralı sayısının fazla olmaması sevindirdi.Demre ilçesinde ise Alman turistlerin içinde bulunduğu otobüs, iddiaya göre freni boşalınca yol kenarındaki ana trafo direğine çarptı. Direk yolun karşısındaki evin üzerine devrilirken, otobüs de karşı yönden gelen araca çarptı. Olayda elektrik kaçağı olmaması faciayı önledi. Turist grubu ise kazanın ardından yürüyerek limana gidip, yat turuna çıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı, mahalleye elektrik verilemedi.