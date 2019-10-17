5 yıl saklandı cezadan kaçamadı

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ANTALYA'DA aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında 6 yıl önce çıkan kavgada baba ve oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Evren Tunç'a, baba Tuncay Yener'i 'öldürme suçundan' müebbet hapis cezası, Serhat ve Ferhat Yener kardeşleri 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 26 yıl hapis cezası verdi. Olaydan sonra kaçan ve 5 yıldır firarda olan Evren Tunç, Temmuz ayında güven timleri tarafından sahte kimlikle yakalanmıştı.Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde 8 Mart 2013 yılında meydana geldi. Lastiklerinin kesildiğini fark eden Tuncay Yener, oğulları ile birlikte polis merkezine giderek, lastikleri kesen kişilerin Tunç ailesi üyeleri olduğunu iddia etti. Baba ve oğulları şikayetçi olduktan sonra evlerinin yakınındaki tamirhaneye gitti. Şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan Şeyhmus ve Evren Tunç kardeşler, tamirhanede gördükleri Tuncay Yener ve oğullarıyla tartışmaya başladı.Tartışma bıçaklı kavgaya dönerken Şeyhmus ve Evren Tunç, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Evren Tunç, av tüfeği ile Tuncay Yener (63) ve oğullarına ateş etti. Baba Tuncay Yener olay yerinde, Serhat Yener (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şeyhmus Tunç ise tedavi edildi. Olayın ardından Şeyhmus Tunç tutuklanırken, Evren Tunç'un kaçışı ise 5 yıl sürdü. Temmuz ayında yakalanan Tunç, "Rastgele ateş ettim. Biz de öldük, pişmanım" dedi.