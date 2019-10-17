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’ya nostaljik festival geliyor

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Antalya’ya nostaljik festival geliyor
ANTALYA Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Sahaf Festivali, yarın kapılarını kitapseverlere aralayacak. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işçirliği ile gerçekleşecek olan festival Dokumapark'ta 10 gün boyunca devam edecek. Sahaf festivalinde birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler, orijinal nüshalar, meraklılarıyla buluşacak. Kitapseverlerin yanı sıra antika meraklılarını da bir araya getirecek olan festival nostalji kokacak. Jawa Motorlar ve Murat 124 Otomobiller Sergisi'nin de açılacağı festivalde hafızalarda yer bırakan Türk filmlerinin de gösterimlerinin yapılacağı 'Sinema Günleri' de düzenlenecek.
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Antalya’ya nostaljik festival geliyor
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