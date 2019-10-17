Engelliyi dövüp parasını gasp etti

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ANTALYA'NINKepez ilçesinde yaşanan gasp olayı yürekleri sızlattı. Cami avlusunda yaşanan olayda Oğuzhan H. önce yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u döverek yere yatırdı. Ardından da cebindeki 2 bin 900 lirayı gasp ederek kaçtı.Saldırgan kaçarken Mevlüt Karabulut, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına aldı.Görüntülerden şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan H. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Oğuzhan H., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü çok sarhoştum, yaptıklarımın tamamını hatırlamıyorum. İçtiğimi ve sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" dedi. Oğuzhan H. adliyeye sevk edildi.