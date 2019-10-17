Fredy kabusu

ÇAVUŞOĞLU'NDAN

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen Charles, milli maç arasında ziyarete gittiği ülkesi Brezilya'da tedavisine devam ederek iyileşti.Antalyaspor'un galibiyethedefiyle oynayacağı Gençlerbirliğimaçında Gustavo ileHarun Kavaklıdere sakatlığınedeniyle forma giyemeyecek.Gustavo'nun yerine ileri uçtaPual Mukairu ya da Dala'nınforma giymesi bekleniyor.Sezon başındanbu yana sakatlık sorununubüyük ölçüde yaşayan Antalyaspor'abir kötü haber deFredy'den geldi. Kırmızı-beyazlılardaFredy Ribeiro'nunda Gençlerbirliği maçında sakatlığıgerekçesiyle forma giyemeyeğiaçıklandı.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen şampiyonada 8'i altın, 3'ü gümüş, toplam 11 madalya toplayan Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takım'na elde ettiği başarı için kutlama mesajı gönderdi. Çavuşoğlu'nun 'Sayın Başkan, Sevgili Kardeşim' diye başlayan mesajında "Antalyaspor'u, Antalya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeleri, hem şahsım, hem de ülkemiz için bir kıvanç vesilesi olmuştur" ifadelerini kullandı.GENÇLERBİRLİĞİ mücadelesinin biletleri satışa sunuldu. Antalya Stadyumu'nda 19 Ekim Cumartesi günü 15.00'te oynanacak mücadelenin biletleri, 100 TL, 60 TL, 40 TL ve 20 TL'den satışa sunuldu.