Fredy kabusu

Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen Charles, milli maç arasında ziyarete gittiği ülkesi Brezilya'da tedavisine devam ederek iyileşti. Charles'ın takımla çalışmalara başlaması sevindirdi. Ancak Gustavo Leschuk ve Harun Kavaklıdere'den iyi haber gelmedi.
FORVET PROBLEMİ
Kulüp doktorlarının yaptığı kontrolde Gustavo'nun sakatlığının devam ettiği anlaşıldı.
Antalyaspor'un galibiyet
hedefiyle oynayacağı Gençlerbirliği
maçında Gustavo ile
Harun Kavaklıdere sakatlığı
nedeniyle forma giyemeyecek.
Gustavo'nun yerine ileri uçta
Pual Mukairu ya da Dala'nın
forma giymesi bekleniyor.
BİR BU EKSİKTİ!
Gustavo 4 maçta forma giyerken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sezon başından
bu yana sakatlık sorununu
büyük ölçüde yaşayan Antalyaspor'a
bir kötü haber de
Fredy'den geldi. Kırmızı-beyazlılarda
Fredy Ribeiro'nun
da Gençlerbirliği maçında sakatlığı
gerekçesiyle forma giyemeyeği
açıklandı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen şampiyonada 8'i altın, 3'ü gümüş, toplam 11 madalya toplayan Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takım'na elde ettiği başarı için kutlama mesajı gönderdi. Çavuşoğlu'nun 'Sayın Başkan, Sevgili Kardeşim' diye başlayan mesajında "Antalyaspor'u, Antalya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeleri, hem şahsım, hem de ülkemiz için bir kıvanç vesilesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
BİLETLER SATIŞTA
GENÇLERBİRLİĞİ mücadelesinin biletleri satışa sunuldu. Antalya Stadyumu'nda 19 Ekim Cumartesi günü 15.00'te oynanacak mücadelenin biletleri, 100 TL, 60 TL, 40 TL ve 20 TL'den satışa sunuldu.