Kavanozda muz fidanı üretiliyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'DE, 2013 yılında 250 bin ton olan muz üretimi, 2019'da 650 bin tona yükseldi. 2020 yılında, Türkiye'nin yıllık tüketimi olan 1 milyon tonun karşılanması ve ithalatın sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu gelişimde fidan üretimindeki büyüme de etkili. Bir fide firmasının satış pazarlama müdürü Ferhat Ekimler, Aksu ilçesindeki tesislerinde ileri teknoloji kullanılarak, muz ağacı gövdelerinden laboratuar ortamında üretilen muz fidelerinin, kavanoz içinde bekletilerek fidana dönüştürüldüğünü kaydetti.