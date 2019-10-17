Koca yıla tek proje

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ANTALYA'DA2019 yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda yatırımcı kuruluşların ve belediyelerin yatırım programlarında yer alan yatırım projelerinin Eylül ayı itibariyle genel değerlendirilmesi yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından kamu yatırım ve projelerinin izlenebilmesi için hayata geçirilen İl Yatırım Takip Sistemi'nde (İLYAS) belediyelerin projelerinin incelendiği toplantıda Manavgat Belediyesi'nin sadece 1 projesinin bulunması dikkat çekti.Konuyla ilgili Vali Karaloğlu, CHP'li Manavgat Belediyesi'nin sadece 1 projesini görünce tepki gösterdi. Karaloğlu, "İl olmak için yarışan Manavgat'ın sadece tek projesi mi var? İbradı'nın bile 2 projesi bulunurken Manavgat'ın nasıl tek projesi olur?" diye sordu. Konuya ilişkin Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, belediyeye sorduklarında tek projeleri olduğunun cevabını aldıklarını belirtti. Konuyla ilgili Vali Karaloğlu, konun takip edilmesini istedi. Toplantıda, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız, bazı otellerden su parasını tahsil edemediklerini belirterek destek istedi.Yakın zamanda Kemer'de hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin suyunu, borcunu uzun süre ödemediği için kestiklerini dile getiren Yıldız, daha sonra otelin kaçak kuyu açarak su ihtiyacını karşıladığını öğrendiklerini aktardı. DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun da ekiplerinin kuyuları kapatmak için otele gittiğini, ancak otel sahiplerinin zorluk çıkardığını söyledi. Coşkun, olay çıktığını ve jandarmadan destek istedikleri, bunun üzerinde otelde turistlerin bulunması nedeniyle kuyuların 30 Ekim'de kapatılmasına yönelik anlaştıklarını açıkladı. Otelin tavrı Karaloğlu'nu kızdırdı. 30 Ekim'de kesinlikle kuyuların kapatılması talimatını veren Karaloğlu, "Borçlarını ödemezse seneye açtırmayın'" dedi.