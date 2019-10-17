Öğrenci toplulukları kendilerini tanıttı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci topluluklarının yeni üye kaydı alması ve topluluklarını tanıtması amacıyla düzenlenen tanıtım günleri yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. 99 kültür topluluğu ve 23 spor topluluğu olmak üzere toplam 122 öğrenci topluluğunun bulunduğu üniversitede, tanıtım günleri çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve ikramlarla adeta şenlik havasında geçti.Topluluk üyeleri topluluklarını tanıtmada öğrencilerin ilgisini çekecek kısa sunumlar yaptı. Dans topluluğu öğrencileri müzik eşliğinde dans ederken tiyatro topluluğu öğrencileri çeşitli kostümlerle, diğer topluluklar da birbirinden eğlenceli etkinliklerle öğrencileri topluluğa davet etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, tanıtım günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı.