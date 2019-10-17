Spor engel dinlemıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'ndeki müsabakalarla devam ediyor.Şampiyonada madalya hedefleyen milli sporculardan Mahmut Can Aydın, Emre Çınar Uğuzlar, Necati Görmez, Emir Vatansever, Tütem Banguoğlu, Berçem Kol, Hidayet Eren Kocatürk ve Gürkan Öztaş, maça çıkmadan önce Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik'e moral amacıyla asker selamı verdi. İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı Antrenörü