Tek yumruk olduk

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Isparta ve Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' için tek yumruk oldu. Terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek için canlarını ortaya koyan Mehmetçik'e destek yağdı. Sosyal medyadan başlatılan kampanyayla birlikte ev, iş yeri, cadde ve sokakları Türk bayrağıyla donatma çağrısı karşılık buldu. Ev ve iş yerleri bayraklarla donatıldı. Üç ilde de sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek 'Mehmetçiğin yanındayız' mesajı verdi.Antalya'da sosyal medya kampanyasına AK Parti MKYK Üyesi eski Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de destek verdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Enç, evine astığı bayrağın videosunu çekerek 'biz balkonumuza astık bile' paylaşımını yaptı. Harekata bir destek de Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan geldi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüslerin önüne Türk bayrağı asıldı.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başta olmak üzere Antalya'nın önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bir açıklama yaparak harekata destek verdiklerini açıkladı. ATSO Başkanı Davut Çetin, "Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Herkes daha fazla çalışacak ve daha fazla üretecektir" diye konuştu.Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye'nin terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğinin altını çizen Çetin, "Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi" dedi. Başkan Çetin özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara dikkat çekerek, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür" dedi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ITSO) açıklamayı ise ITSOBaş- kanı Mustafa Tutar yaptı. Barış Pınarı Harekatı sayesinde, bölgenin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleneceğini ve Suriye halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılacağına dikkati çeken Tutar, "Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez" şeklinde konuştu.ANTALYA, Burdur ve Isparta'da da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odasında (BUTSO) yapılan basın açıklamasına, 21 oda, borsa, sendika ve sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı. Ortak açıklamayı okuyan BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, "Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Ekonomiye yöneltilen tehditlere de iş dünyası olarak birlik içinde en güzel cevabı veriyoruz. Cenabıhak Mehmetçik'imizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.