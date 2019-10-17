Tüm Akdeniz istila altında

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İSTİLACI balon balığının artan popülasyonunun son göstergesi korkuttu. Antalya'nın Finike ilçesinde tekneyle avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığından oluşan bir sürü takıldı. Balıkçı Mehmet Sever gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü.Mehmet Sever, "Kısmetimizde balon balığı varmış. Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı. Bu balıklar denizlerimizi istila etmiş durumda. Önlem alınmazsa popülasyonu daha da artacak. Balon balığı hem balıkçılar için hem de denizdeki balıklar için tehdit oluşturmaya başladı" diye konuştu.