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32 ayda 160

Giriş Tarihi: 18.10.2019
32 ayda 160 karaciğer nakli
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, AÜ Organ Nakli Merkezi'nde, 32 ayda 160 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini söyledi. Rektör Mustafa Ünal, "Merkezimiz canlı ve kadavradan gerçekleştirilen tüm nakillerde dünyanın en iyi sonuçları alınıyor" dedi.

BAŞARI YÜZDE 90
Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise, çocuk ve erişkinlerde gerçekleştirilen tüm nakillerde başarı oranının yüzde 90'ı aştığını ifade etti. Türkiye'de organ bağışının yeterli düzeye ulaşamaması nedeniyle canlıdan nakil oranının yüzde 80'lere çıktığının altını çizen Aydınlı, "Bu nedenle Türkiye canlıdan nakil yapabilen ülkeler arasında dünyada ilk sırada" diye konuştu.
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32 ayda 160 karaciğer nakli
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