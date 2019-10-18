Başarı için yol belli

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 'Antalya Geleceğini Arıyor' sloganıyla düzenlediği Antalya 4.0 çalışmalarının ilk sonuçları açıkladı. Şehrin yeni yol haritasını ve yatırım karnesini içeren Antalya 4.0 Raporu, toplantı ile tanıtıldı. Raporda, konusunda uzman akademisyenlerin de katıldığı 'Sanayi', 'Tarım', 'Turizm', 'Kent' ve 'Ticaret' ana başlıklarındaki çalıştayların sonuçları paylaşıldı. Raporun şehri yönetenlere yön vereceğini vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, turizmden sanayiye, ticaretten tarıma kadar birçok alanda dijitalleşmeyi amaçlayan projenin Antalya'yı dünya kenti yapmayı hedeflediğinin altını çizdi.Sanayideki teknolojik dönüşümü ve dijitalleşmeyi anlatan 4.0 tanımının tarım, turizm, ticaret ve kent alanlarında da şehre etiklerini masaya yatırdıklarını anlatan Çetin, bu anlamda raporun Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Çetin, "Bu farkındalık çalışmaları Antalya'nın gerçekten Türkiye'de diğer illerle arasını ciddi anlamda açtı. Teknoloji ile ilgili çalışmalarda İstanbul'dan sonra ikinci teknoloji ve dijitalleşme farkındalığı Antalya'nın olduğu görüldü" diye konuştu.Dijitalleşmenin turizme etkilerini anlatan Çetin, "Antalya'ya turistin yüzde 80'i kitle turizm ve operatöre bağımlı olarak geliyor. Biz hep turist şehre oteller ve tur operatörleri göndermediği için gelmiyor diyoruz. Bu çok da doğru değil. Dijital ortamda karar verip, uçak biletini kendi alan, otel rezervasyonunu kendi yapan turist şehre her türlü gelir. Turisti dijital dünyaya çekersek kent merkezine turist gelmiyor diyecek kimse kalmayacak. Caddede oturup bekleyerek müşteri gelmiyor artık. Tanıtman lazım. Başka yerden gelecek adam artık dijitalden bakıyor. Yemek yiyecekse bazı uygulamalardan bakıyor" diye konuştu.Çetin, Thomas Cook'un iflasının da turizmdeki dijitalleşmenin göstergesi olduğunu savundu. Başkan Çetin, Antalya'nın dijital kent haritasını çıkardıklarını, turistlerin turizm sezonunda bu dijital uygulamayı indirerek Antalya'nın 300'e yakın noktasını görerek nereyi bağımsız gezebileceklerini ve onlarla ilgili bilgileri göreceği QR kodların olacağını ifade etti. Alternatif turizm dijital veri tabanının çok önemli olduğunu ifade eden Çetin, bununla ilgili bütçe ayırdıklarını söyledi. Dünyadaki dijital dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğumuzun altını çizen Çetin, "Şehri yönetenler eğer bunu önüne koyup ev ödevini çalışmayacaksa bir dahaki dönem o arkadaşlar yok demektir" diye konuştu.