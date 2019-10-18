Denizde ne varsa yiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Finike ilçesinde bir balıkçının ağlarına takılan yüzlerce balon balığı, Akdeniz'deki istilanın boyutlarını ortaya koydu. Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan uyarı geldi. Balon balığının sayısının artışına dikkati çeken Gökoğlu, "Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" dedi.Balon balığının 7 türünün Akdeniz'de görüldüğünü ve 2'sinde çok ciddi artış olduğunu anlatan Gökoğlu, "Doğal yaşam alanlarına göre burada daha hızlı çoğalmasının nedeni, besinin bölgede çok olması. Aynı piranalar şeklinde ve onlar gibi sürü halinde geziyorlar" diye konuştu. Balıkçıları da uyaran Gökoğlu, "Balıkçılar oltalarına takılan bireyleri iğnelerden çıkarırken çok dikkatli olmalı. Oltayı çıkarken parmakları koparabilir" dedi. Ağına yüzlerce balon balığı takılanbalıkçı Mehmet Sever ise balıkçıların büyük bir mağduriyet yaşadığını savundu. Sever, "Çoğalması diğer balıkların azalmasına neden oldu" diye konuştu.