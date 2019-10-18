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İki teker üzerinde bir yaşam

Giriş Tarihi: 18.10.2019
İki teker üzerinde bir yaşam
Antalya'da motosiklet tutkunları buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki Harley Davidson Antalya showroomda düzenlenen geleneksel HOG Antalya Chapter etkinliğine çok sayıda Antalyalı katıldı. Modifiye motosikletleriyle etkinliklere katılan motosiklet tutkunları, 2020 model yeni motosikletleri de görüp inceleme şansı yakaladı.

GÖREV DEĞİŞİMİ
Buluşmada 3 yıldır HOG Antalya Chapter başkanlığı yapan Levent Bengüer, başkanlık rozetini Okan Tanrıverdi'ye devretti. Başkanlığın bundan sonra her yıl değişeceği açıklandı. Barbekü partisi ile üyeler eğlenceli vakit geçirdi.
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