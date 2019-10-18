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Motosikletler mercek altında

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Motosikletler mercek altında
ISPARTA'DA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletler üzerine geniş çaplı denetim yaptı. Yaklaşık 1 saatlik denetimlerde kusurlu görülen ve çeşitli eksiklikleri bulunan 15 araç trafikten men edilirken, sürücülere ise farklı maddelerden idari para cezası uygulandı. Uygulamaya takılanlar arasında ATV ve 3 tekerlekli elektrikli bisikletler de yer aldı.

KAZALARA KARŞI
Yapılan denetimlerle kent trafiğindeki kazalar ve can kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan Isparta Polisi, şehirde motosikletlerden kaynaklı gürültü kirliliğine de engel olmayı hedefliyor. Denetimlerin farklı gün ve zaman dilimlerinde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.
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