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Özel bireylerin özel günü

MURAT YILMAZ
MURAT YILMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Özel bireylerin özel günü
ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde yer alan Engelsiz Cafe, özel bireylerin özel anlarına da ev sahipliği yapıyor. Televizyon ve radyo programcısı Tutku Yıldız, oğlu Uygar Yıldız için Engelsiz Cafe'de bir doğum günü partisi düzenledi.

ARKADAŞ DAYANIŞMASI
Özel çocukların ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşen doğum gününde pastasının mumlarını arkadaşları ile birlikte söndüren Uygar Yıldız 20'nci yaş gününü doyasıya kutladı. Üzerinde fotoğrafı bulunan doğum günü pastasının mumlarını söndürdükten sonra hediyeleri kabul eden Yıldız büyük mutluluk yaşadı.
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Özel bireylerin özel günü
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