Özel bireylerin özel günü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde yer alan Engelsiz Cafe, özel bireylerin özel anlarına da ev sahipliği yapıyor. Televizyon ve radyo programcısı Tutku Yıldız, oğlu Uygar Yıldız için Engelsiz Cafe'de bir doğum günü partisi düzenledi.Özel çocukların ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşen doğum gününde pastasının mumlarını arkadaşları ile birlikte söndüren Uygar Yıldız 20'nci yaş gününü doyasıya kutladı. Üzerinde fotoğrafı bulunan doğum günü pastasının mumlarını söndürdükten sonra hediyeleri kabul eden Yıldız büyük mutluluk yaşadı.