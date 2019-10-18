Serik’te yarım kalan iş bitecek

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 8. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Sultanbeyli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Serik Belediyesporlu futbolcular antrenman öncesi asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. FIRSATIKAÇIRMIŞTIKİsmail Oğan Stadyumu'nda yapılan çalışma teknik direktör Mehmet Şansal yönetiminde yapıldı. Şansal, ligdeki durumlarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şansal,yorumunuyaptı.Bölge itibariyle çok hırslıtaraftarlara sahip olduklarınıkaydeden Şansal, "Serikhalkı ve bizler devamlı kazanmayaalıştık. Biz şu anakadar 70- 75 maçın sadece5'ini kaybettik. 'Hoca ikincilige çıkmayı istemiyor' diyorlar.Kim istemez başarıyı"diye konuştu.