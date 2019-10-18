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Serik’te yarım kalan iş bitecek

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Serik’te yarım kalan iş bitecek
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 8. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Sultanbeyli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Serik Belediyesporlu futbolcular antrenman öncesi asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. FIRSATI
KAÇIRMIŞTIK
İsmail Oğan Stadyumu'nda yapılan çalışma teknik direktör Mehmet Şansal yönetiminde yapıldı. Şansal, ligdeki durumlarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen sezon son etapta 2. Lig'e çıkma fırsatını kaçırdıklarını hatırlatan Mehmet Şansal, bu yıl yarım kalan işlerini bitirmek istediklerini söyledi.

HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMEDİK
Şansal, "Ana hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Liderle aramızda sadece 1 puan fark var. Yapabileceklerimizin farkındayız. Ön hazırlıklar yapıyor ve elimizdeki mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" yorumunu yaptı. Bölge itibariyle çok hırslı taraftarlara sahip olduklarını kaydeden Şansal, "Serik halkı ve bizler devamlı kazanmaya alıştık. Biz şu ana kadar 70- 75 maçın sadece 5'ini kaybettik. 'Hoca ikinci lige çıkmayı istemiyor' diyorlar. Kim istemez başarıyı" diye konuştu.
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