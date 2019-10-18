Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tüm meclisten asker selamı

Tüm meclisten asker selamı

Mehmetçiğe destek mesajı veren Kepez Belediye meclis üyeleri bayrak açtı ve asker selamı verdi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Tüm meclisten asker selamı
KEPEZ Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan deklarasyon, AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir tarafından okundu. Barış Pınarı Harekatı'nı Kepez Belediye Meclisi olarak desteklediklerini belirten Demir, "Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" diye konuştu. Ortak deklarasyonun okumasının ardından, Kepez Belediyesi meclis üyeleri, olağanüstü yapılan meclis toplantısının 'Huzur Hakkı' gelirini şehit çocuklarının eğitimlerinde kullanılmak üzere Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm meclisten asker selamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN