Tüm meclisten asker selamı

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan deklarasyon, AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir tarafından okundu. Barış Pınarı Harekatı'nı Kepez Belediye Meclisi olarak desteklediklerini belirten Demir, "Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" diye konuştu. Ortak deklarasyonun okumasının ardından, Kepez Belediyesi meclis üyeleri, olağanüstü yapılan meclis toplantısının 'Huzur Hakkı' gelirini şehit çocuklarının eğitimlerinde kullanılmak üzere Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladılar.