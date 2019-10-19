Corendon’dan yeni atak

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AVRUPA pazarındaki büyümesini sürdüren Corendon Airlines, hizmet kalitesini Polonya'ya da taşıyor. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve havayolu yöneticilerinin ev sahipliğinde Polonya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, seyahat acentelerini ve havalimanlarının yetkilileri yemekte buluştu. Karaer, havayolunun faaliyetlerini ve hedeflerini aktarırken, Polonya uçuşları hakkında da detaylı bilgi verdi.Karaer, "Corendon Airlines olarak Avrupa pazarında yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla ve hizmet kalitemizle kendimize haklı bir yer edindik. Aynı başarıyı Polonya pazarında da yakalayacağımızdan şüphemiz yok. 2020 yaz sezonunda Varşova, Poznan, Gdansk, Wroclaw, Katoviçe'den Antalya'ya, yine Katoviçe'den Gazipaşa, Heraklion ve Rodos'a uçmaya başlayacağız. Hedefimiz 2020 sezonu için planladığımız 140 bin koltuk rakamını yakalamak" dedi. Hollandalı caz sanatçısı Steffen Morrison'nın sahne aldığı gecede, misafirler keyifli dakikalar geçirdi.