İşçiye zulüm bitmiyor

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Antalya'da 63 yıl sonra CHP yönetimine geçen Finike Belediyesi'nde işçilere yapılan zulüm giderek artıyor. Daha önce 20'ye yakın işçinin görevine son veren CHP'li belediye, şimdide 100 işçinin sendikalarını tehditle değiştirtti. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin, Hizmet- İş Sendikası üyesi 100 işçi için hazırladığı listeyi makam şoförüne vererek tehdit ettirdiği iddia edildi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Belediyeİş Sendikası İl Temsilcisi Mehmet Mercan'ın işçilerle görüşüp sendika değiştirmeleri için yaptığı görüşmenin görüntülerine SABAH Akdeniz ulaştı.Finike Belediyesi'nde yetkili olan Hizmet-İş Sendikası yetki aldıktan sonra toplu iş sözleşmesi imzalama hakkı elde etti. Yapılan görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalamayan CHP'li belediyede grev yazısı kapı girişine asıldı. Yaşanılan süreçten sonra Başkan Geyikçi'nin, işçilerin sendikalarını tehdit yoluyla değiştirmelerini sağlaması tepki çekti.Grev ilanının ardından, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Belediyeİş Sendika İl Temsilcisi Mehmet Mercan ile görüşen Başkan Geyikçi, hazırladığı 100 kişilik listeyi makam şoförüne verdi. Listede isimleri bulunan işçiler işten atılma tehdidiyle sendikalarını değiştirdi. İddiaya göre Belediye- İş Sendikası Finike Belediyesi'ndeki işçilerin kendi sendikalarına geçmeleri için baskı yaptı. Sendika temsilcisi Mercan'ın belediyedeki görüşmeleri ise telefon kamerası ile görüntülendi.Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, sendikalarına bağlı 100 işçinin tehdit ve zulümle istifa ettirildiğini söyledi. Kandil, "Bunlar nasıl sendikacılık? Grev kararı almış sendika üyelerini istifa ettirmek ve onların haklarını elden almak hangi sendikacılık defterinde yazıyor? Buradan sormak istiyorum siz nasıl işçinin hakkını arıyorsunuz? Bu nasıl yandaşlık?" dedi. Sendikalarının amaçlarının işçilerin haklarını korumak olduğunu dile getiren Kandil, "Asıl amacı işçinin hakkını korumak ve arttırmak olan sendikalar nasıl olurda belediye başkanına yalakalık olsun diye Finike'ye giderek işçilerin greve çıkmalarını engellemek için sendikalarını değiştirmeye çalışır" diye konuştu.