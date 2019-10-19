Kaş’ın bütçesi 106 milyon lira

BUGÜN NELER OLDU

KAŞ Belediye Meclisi ekim ayı ikinci toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Meclisin 25 üyesinden 24'ü katıldı. Toplantının açılışında AK Parti, CHP, MHP, DP ve İYİ Partili üyeler verdikleri ortak önerge ile terörü kınanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine ve destekçilerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tam desteklerini belirtti.Kaş Belediyesi'nin 2020- 2024 yılları arasındaki stratejik planı ve performans hedef bütçesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Ardından 2020 yılı Kaş Belediyesi Bütçesi'nin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı bütçesi 106 milyon 946 bin 650 lira olarak kabul oybirliği ile kabul edildi. Bütçede en büyük pay 44 milyon 951 bin lira ile Fen işleri Müdürlüğü'ne ayrıldı. İşletme ve iştirakler Müdürlüğü'ne 12 milyon 585 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 9 milyon 704 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 8 milyon 590 bin lira, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne 4 milyon 864 bin 500 lira, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne 4 milyon 349 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne 4 milyon 359 bin 500 lira, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 4 milyon 297 bin lira, Zabıta Müdürlüğü'ne 3 milyon 594 bin lira, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne 2 milyon 121 bin 550 lira, Özel Kalem Müdürlüğü'ne 1 milyon 947 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 1 milyon 929 bin 500 lira, Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne 1 milyon 625 bin 500 lira, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne 1 milyon 548 bin lira ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne 481 bin lira bütçe ayrıldı.Başkan Ulutaş, tüm gruplara teşekkür ederek, birlikte çalışma mesajı verdi. Ulutaş, "2020 yılı bütçesinin neredeyse yarısını Fen İşleri Müdürlüğüne ayırdık. Bu demektir ki, 2020 yılı yatırım yılı olacak. Kültür Merkezi'ni, Gömbe Panayır Alanı'nı yaşama geçireceğiz. Sıcak asfalt yapmaya başlayacağız. Kapanan 40 okulumuz var. Bunların binalarını onararak kullanıma sokacağız" dedi.