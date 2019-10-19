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Öğrenciye burs desteği

Uluslararası ve STK temsilcileri öğrenci bursu için bir araya geldi

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Öğrenciye burs desteği
ULUSLARARASI Kadınlar Dayanışma Derneği Antalya Şubesi yönetici ve üyeleri burs verdiği üniversite öğrencileri yararına kahvaltı düzenledi.

STK TEMSİLCİLERİ
160 kişinin katıldığı kahvaltıya Antalya'daki bir çok STK'nın temsilcisi de ilgi gösterirken, sosyal sorumluluk projeleri ve birçok konuda bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan İclal Dağlı, zaman zaman bu tür toplantılar yaparak hem burs verdikleri öğrenci sayısını arttırmayı hem de diğer derneklerle buluşarak işbirliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.

1 ARALIK'TA TEKRAR
Dağlı; 1 Aralık'ta The Marmara Otel'de öğrenciler yararına geleneksel kermeslerinden birini daha yapacaklarını da vurguladı.
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Öğrenciye burs desteği
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