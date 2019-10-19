Polisin sürücü ile sabır testi

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ANTALYA'NINManavgat ilçesinde vali yardımcısının makam aracına çarpan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. 259 promil alkol tespit edilen ve üzerinde atlet bulunan sürücünün kullandığı aracın konsolunda bardak içerisinde alkol, aracın ön kısmwnda ise yeni açılmış alkol şişesi bulundu.Daha önce ehliyetine 2 kez el konulduğu belirlenen ve bir otelde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen alkollü sürücü ehliyetinin nerede olduğunu hatırlayamadı. Olay Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Manavgat Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. Antalya'dan Manavgat'a seyir halindeki Antalya Vali Yardımcısının içinde bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 07 GBT 70 plakalı makam aracına, Hasan Hüseyin M.'nin kullandığı 07 YON 92 plakalı otomobil çarptı. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, sürücüsü Hasan Hüseyin M. kaza yapan araçtan güçlükle çıktı.Hasan Hüseyin M.'nin hareket halindeyken içmek için konsolda alkol dolu bardak bulundurduğu, aracın sağ ön koltuğunun önünde yeni açılmış bir alkol şişesiyle kolalı içecek şişelerinin bulunduğu görüldü. Hasan Hüseyin M.nin yapılan alkol muayenesinde 259 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta zorlanan sürücü polise, "Ne kadar ödeyeceğim. Kaç para ceza keseceksiniz' diye sorular sorarak polise zor anlar yaşattı. Sürücüye para cezası uygulanıp aracı otoparka çekildi.