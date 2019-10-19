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Turizmciler buluştu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), ’nun yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Turizmciler buluştu
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB), Akdeniz Bölge Temsil Kurulu'nun yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. TÜRSAB'ın yeni hizmet binasının açılışına TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, turizm acentecilerinin temsilcileri ve çok sayıda turistik kuruluş işletmecisi katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yılın oldukça güzel geçtiğini ve turizmde rekorlarla devam edecek yeni sezon temennisinde bulundu.
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Turizmciler buluştu
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