Ağaçlara kış bakımı yapıldı

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Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrencilerle birlikte ağaç diplerini çapalayarak kış dönemine hazırladı. Öğrencilerde doğa bilincinin yaygınlaştırılması aynı zamanda yerleşkede yer alan ağaçların kışlık bakımlarının yapılarak daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektörü Kalan'ın yanı sıra daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrencileri katıldı. Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Bu tarz etkinler aynı zamanda öğrencilerimizin yerleşkelerine ve doğaya ne kadar değer verdiğinin ve sahip çıktığının en büyük göstergesidir" dedi.