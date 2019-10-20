Canavar hız kesmedi

ÖLÜM TATİLDE YAKALADI

Kemer'de tatil yapan Rus Dmitry Sugrobov, eşi Ekaterina Sugrobova (38), oğlu Aleksey Sugrobov (10) ve kızı Maria Sugrobova, kiraladıkları 3 kişilik elektrikli bisikletle Göynük Kanyonu'na gezmeye gitti. Dmitry Sugrobov'un kullandığı bisiklet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan Maria Sugrobova başını kayalara çarparak ağır yaralanırken, kardeşi Aleksey Sugrobov, annesi Ekaterina Sugrobova ve babası Dmitry Sugrobov ise çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldtırılan 5 yaşındaki Maria Sugrobova doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

KAMYONETLER ÇARPIŞTI

Korkuteli ilçesindeki kaza ise Mamatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Akça'nın kullandığı 59 YH 197 kamyonet, Emin Solak'ın kullandığı 07 AFB 347 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, Akça yaralanırken, araçtaki Şakir Dönmez araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Emin Solak ile Zeynep Zeybekoğlu ve Durkadın Solak da yaralandı. Gazipaşa'da Mehmet Özen'in kullandığı 07 NMZ 80 araçla Durali Kıvrak'ın kullandığı 07 UY 903 plakalı resmi plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilirken, yola savrulan sürücü Durali Kıvrak yaralandı.