En tatlı lezzet şovu

ANTALYA'DA 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Meze Festivali, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Akra Barut Otel'de gerçekleştirilen Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin hazırlanarak davetlilere sunulduğu festival, ünlü restoranların şeflerini de ağırladı. Türkiye'yi temsilen 7 restoran işletmesinin temsilcileri ve aşçıları festivalde mezeler hazırlayarak, gastronomi tutkunlarının beğenisine sundu.

DAVETLİLERE BİLGİ

Davetliler 16 şefin hazırladığı 32 meze çeşidini tek tek tatma imkanı buldu. Mezeler, davetlileri lezzet yolculuğuna çıkardı. Davetliler özenle hazırlanan mezelerin fotoğraflarını çekerek, hazırlanışı hakkında bilgi aldı. Aşçı ve yardımcıları da stantları önünde selfie çekerek festival hatırası biriktirdi.