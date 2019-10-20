‘Gül’dürmedi

DÜNYA gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da, bu yıl üretimin yüzde 20 artış göstermesiyle birlikte gül alım fiyatının 9.20 liradan 7.80 liraya düşmesi çiftçinin yüzünü güldürmedi. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, üreticilerin 10 lira bandında bir fiyat beklediklerini ancak bunun gerçekleşmemesinin moralleri bozduğunu söyledi. Üreticilerin mağdur olmaması için üretim konusunda bir planlama yapılması gerektiğini belirten Selçuk, "İlgili kurum ve kuruluşlarla, bir masada toplanıp, bunun bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Biz, dünya çapındaki gül yağı üretimi ve tesisler bakımından birinciyiz. Gül, Isparta'mızın bir markasıdır, bunu daha da yücelterek devam etmemiz lazım" dedi.

YAZIK OLMASIN

Başkan Selçuk, geçen yıllarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, aynı durumlarla karşı karşıya kalınabileceğini ve önlem alınması gerektiğini vurguladı. Selçuk, "Üreticimizin de mağdur olmaması gerekiyor. Daha önce bunun örnekleri yaşandı; insanlar gülü dikti, akabinde 3-5 yıl sonra kestiler. İnsanlarımızın, çiftçilerimizin emeklerine ve paralarına yazık oldu. Yine aynı şekilde olsun istemiyoruz. Biz markamızı kaybetmeyelim, yaşatalım" ifadelerini kullandı.