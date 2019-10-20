Hayri Dede harekatı

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Fethiye ilçesinde kaybolan yaşlı adamı, JAK, komando timi, iz takip köpekleri ve AFAD ekipleri arıyor.Kızılbel Mahallesi'nde eşi ile yaşayan 85 yaşındaki Hayri Kaya, sabah evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen, Kaya'nın eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı. Yapılan aramalarda Kaya bulunamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan askerler, JAK timi, AFAD ekipleri ile Cevher isimli iz takip köpeği sevk edildi. Drone desteğiyle sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı.