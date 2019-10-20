Kanseri azimle yendi

Antalya'da kadınlara meme kanseri eğitimi verirken kendisi kansere yakalanan Doktor Huriye Çakmak Keleş, verdiği mücadele ile kanseri yendi. Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlık Hayat Merkezi ve Atatürk Devlet Hastanesi Semt Polikliniği Kanser Erken Teşhis Merkezi'nde (KETEM) görevli olan Dr. Huriye Çakmak Keleş, yakalandığı meme kanserini yenerek 10 ay sonra görevine geri döndü. Hastaların umudu olan Dr. Keleş, şimdi kansere yakalanan kadınlara hekimliğinin yanında psikolojik destekte sunarak hastalığı yenmelerini sağlıyor.

TARAMADA ORTAYA ÇIKTI

KETEM'de görevli Dr. Huriye Çakmak Keleş, 3 yıldır merkezlerine gelen hastalara meme kanserinden nasıl korunabildiğini, neler yapılması gerektiğini, erken teşhisin önemini anlaıp onları bilinçlendirdi. Aralıksız 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere de kolon kanseri taraması yaptı. Dr. Keleş, bir yıl önce yine Ekim ayında, 'Meme Kanseri Farkındalık Haftası'nda eğitim programlarında öğrettiği gibi düzenli olarak kendini elle muayene etti. Herhangi bir anormallik bulamasa da tarama testi yaptırınca 'meme kanseri' teşhisi konuldu. Erken teşhis sayesinde kanserli göğsünün küçük bir kısmı alınan Dr. Huriye Çakmak Keleş, tedaviye hemen başladı ve 10 ay gibi kısa sürede kanseri yenip sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü.

MUTLAKA TARAMA YAPTIRIN

Dr. Huriye Çakmak Keleş, yaşadığı sürecin ardından kanserde rutin taramaların ne kadar önemli olduğunu bizzat kendisinin yaşadığını söyledi. Taramayı ihmal etmiş olması halinde hastalığının ortaya çıkmayacağını belirten Dr. Keleş, "Kontrollerinizi zamanında yaptırın. 20 yaşında elle muayeneye başlayın. 40 yaşından sonra mamografi çektirin. Önemli bir şikayetiniz yoksa rutin kontrolleri yaptırın. Meme kanseri kadınlarda ölüm nedenleri arasında ilk sırayı alıyor" dedi.



SİGARADAN UZAK DURUN

KANSERI yenen Dr. Keleş, meme kanserine yakalanmamanın birinci şartının sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durmak olduğunu belirtti. Bunun yanında kiloyu kontrol altında tutmanın, obeziteden, kanserojen maddelerden uzak durmanın önemli olduğunu da vurgulayan Dr. Huriye Çakmak Keleş, "Neden ben demedim. Eğitimler sırasında her sekiz kadından biri kansere yakalanıyor diyordum. Bu odada bulunanlardan biri kanser olabilir diyordum. Ve o kişi ben oldum" diye konuştu. Dr. Keleş, bu süreçte hastaların hastalığı kabullenmekte zorlandıklarını kaydederek, "Hastalar çok doktor dolaşıyor. Ancak teşhis konulduktan sonra zaman kaybetmeden hızla karar verip hızla tedaviye başlamak gerekli" ifadelerini kullandı. Tedavisi sırasında sosyal aktivitelere katılıp okulları boyamaya giden Dr. Keleş, şimdi KETEM'de kansere yakalanan hastalara kendi mücadelesini anlatarak onlara moral desteği veriyor.