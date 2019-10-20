Muhtar örnek oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Akarca Mahallesi'nin muhtarı 46 yaşındaki Cevdet Köse, örnek bir çalışmaya imza attı. Eğitime büyük önem veren ve kasaplık yapan Köse, maaşını 20 üniversite öğrencisi arasında burs olarak paylaştırdı. Her öğrenciye maaşına eklediği bin lirayla aylık 150 lira burs veren Köse, farklı illerde üniversite okuyan öğrencilere yardım etmenin huzurunu yaşadığını söyledi.

45 KİŞİ BAŞVURDU

Daha çok öğrenciye yardım etmek istediğini belirten hayırsever muhtar, 20 yıl önce de muhtarlığa aday olduğunu, o zamanlar muhtarların maaşının bulunmadığını söyledi. Muhtarlığı meslek görmediğini, muhtarlığın gönül ve sevda işi olduğunu belirten Köse, "Burs almak isteyen 45 öğrencinin müracaatı vardı. Bunların içinden ihtiyacı olan 20 öğrenciyi seçtik. Muhtarlık maaşı yetmeyince her ay bin lira da takviye ediyorum" dedi

SAYIYI ARTIRMAK İSTİYOR

Köse, görevde kaldığı süre boyunca maaşını öğrencilerin eğitimi için kullanacağını dile getirdi. "Öğrencilere yapılan yardımı duyan iş insanları da destek olmak istedi" diyen Köse, "V5 yılda burslu öğrenci sayısının 60-70'e çıkacağını tahmin ediyorum. Çocuklara yaptığımız yatırımın ileride bize faydalı dönüşleri olacaktır" diye