Şebeke çökertıldı

BUGÜN NELER OLDU

Aksu ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karışan 3 kişilik şebeke, jandarma takibi sonucu yakalandı. Çalınan koyunlar ele geçirilip sahiplerine teslim edildi. Aksu'nin Gökdere Mahallesi'nde Hüseyin Çiçek'in ağılından 07 FNZ 66 plakalı araç ile iki kişi 3 küçükbaş hayvan çalarak ilçe merkezine doğru kaçtı. İhbarı üzerine harekete geçen Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı Döşemealtı'nda yakaladı. Süleyman Ç. ve Veli B.'nin bulunduğu aracın bagajında 3 koyun ele geçirildi. Süleyman Ç. ile Veli B.'ye öncülük ve yardım ettikleri şüphesi üzerinde yoğunlaşan jandarma, 07 AFY 081 plakalı araç ile Şaban Ç. ve Şali A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Süleyman Ç., Şali A. ile Veli B.'nin hayvan hırsızlığı yaptıklarını itiraf etti. Süleyman Ç., Veli B. ve Şali A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen koyunlar sahiplerine teslim edildi.