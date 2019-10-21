Alanya moral verdi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 8.haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 gibi farklı bir sonuçla yenilen Antalyaspor'dan sonra, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek şehre moral verdi. 16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen29'da soldan kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa36'da Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı. 52'de Rizespor defanstan dönen topu iyi takip eden Bakasetas ceza sahası dışından sert vurarak64'te Alanyaspor ceza sahasında Rizespor oyuncusu Boldrin'in düşürülmesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Boldrin penaltıyı gole çevirdi: 3-1 70'te Alanyaspor Fernandes ile kafa golü attı: 4-1. 72'de74'de Aytemiz Alanyaspor'un ani atağında ceza sahasına giren. Aytemiz Alanyaspor bu skor ile ligdeki liderliğini 6 haftaya çıkardı.AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bol gollü galibiyet için oyuncularını kutladı. Liderliği bırakmadıkları için mutlu olduğunu söyleyen Bulut, "Daha önce evimizdeki maçlarda birçok gol pozisyonuna girip değerlendirememiştik, demek bugüne saklamışız, 5 gol attık. Yolumuza devam ediyoruz. Alabildiğimiz kadar galibiyet almaya çalışıyoruz" dedi.SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un Senagalli golcüsü Cisse, bir hafta aradan sonra gol kralığında tekrar önce geçti. Dünkü maçta iki güzel gol atan ve takımını rahatan Cisse, her geçen hafta artarak gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Kralın sezon sonunda kadar liderliğini sürdürmesi bekleniyor.AYTEMİZ Alanyaspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta taraftarlar tribüneyazılı parkart asarak Barış Pınarı Herakatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderdi. Liderin maçına taraftarların yeterli ilgili göstermemesi dikkat çekti.