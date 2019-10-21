Alanya moral verdi

Süper Lig'in 8.haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 gibi farklı bir sonuçla yenilen Antalyaspor'dan sonra, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek şehre moral verdi. 16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağlarla buluştu: 1-0
CİSSE VE BOLDRİN İKİŞER GOL BİRDEN ATTI
29'da soldan kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan'ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topta Cisse'nin şutu ağlarla buluştu: 2-0.
36'da Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı. 52'de Rizespor defanstan dönen topu iyi takip eden Bakasetas ceza sahası dışından sert vurarak kalecinin solundan topu filelere gönderdi: 3-0.
64'te Alanyaspor ceza sahasında Rizespor oyuncusu Boldrin'in düşürülmesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Boldrin penaltıyı gole çevirdi: 3-1 70'te Alanyaspor Fernandes ile kafa golü attı: 4-1. 72'de Rizespor ani atağında penaltıyı gole çeviren Boldrin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu topu Aytemiz Alanyaspor filelerine gönderdi: 4-2.
LİGDE 6. HAFTAYI DA ZİRVEDE TAMAMLADI
74'de Aytemiz Alanyaspor'un ani atağında ceza sahasına giren Cisse'nin sert şutu Çaykur Rizespor fileleriyle buluştu: 5-2
. Aytemiz Alanyaspor bu skor ile ligdeki liderliğini 6 haftaya çıkardı.
BULUT: YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ
AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bol gollü galibiyet için oyuncularını kutladı. Liderliği bırakmadıkları için mutlu olduğunu söyleyen Bulut, "Daha önce evimizdeki maçlarda birçok gol pozisyonuna girip değerlendirememiştik, demek bugüne saklamışız, 5 gol attık. Yolumuza devam ediyoruz. Alabildiğimiz kadar galibiyet almaya çalışıyoruz" dedi.
LİGİN KRALI YİNE CİSSE
SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un Senagalli golcüsü Cisse, bir hafta aradan sonra gol kralığında tekrar önce geçti. Dünkü maçta iki güzel gol atan ve takımını rahatan Cisse, her geçen hafta artarak gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Kralın sezon sonunda kadar liderliğini sürdürmesi bekleniyor.
MEHMETÇİK'E SELAM
AYTEMİZ Alanyaspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta taraftarlar tribüne 'Vefalı Türk Geldi Yine'
yazılı parkart asarak Barış Pınarı Herakatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderdi. Liderin maçına taraftarların yeterli ilgili göstermemesi dikkat çekti.