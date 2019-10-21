Anadolu buluşması

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılacak. 81 ilin katılımıyla gerçekleşecek YÖREX'te tam bir yöresel ürün şöleni yaşanacak.ATB Başkanı Ali Çandır, Doğu Anadolu illerinin Karacadağ Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölge oda ve borsalar ile firmaların destek ve katılımlarıyla YÖREX'te yer alacağını belirtti. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Doğu Anadolu illerinin yüzlerce eşsiz yöresel ürünüyle YÖREX'te yer alacağını belirten Çandır, "81 ilin yer alacağı YÖREX, bütün değerlerimizi 10 bin metrekare alanda buluşturacak" dedi.Çandır, Erzincan'ın Cimin üzümü, bakır işlemeleri, tulum peyniri, Refahiye balıyla, Erzurum'un çivil peyniri, ehram dokuma kumaşı, kadayıf dolması, küflü peyniri, hınıs fasulyesi, ispir kuru fasülyesi, cağ kebabı, dut pekmezi, oltu taşıyla, Van'ın kavutu, kahvaltısı, otlu peyniri, kedisiyle YÖREX'te olacağını bildirdi. Çandır, Anadolu'nun tüm damak lezzetlerinin fuarda yer alacağını kaydetti.