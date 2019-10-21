LÖSEV’den mucize

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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Ofisi ile annelerin hünerleriyle ortaya çıkan 'LSV Dükkân'ın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Muratpaşa ilçesi Laura AVM otoparkında düzenlenen etkinliğe LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in yanı sıra lösemi çocukların aileleri katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun gösteri yaptığı açılışta, bir özel okul öğrencileri dans gösterisinde bulundu. Lösemili çocuklar ise LÖSEV Marşını seslendirdi. Gösterilerin ardından LSV Dükkanı'nın kurdele kesimiyle açılışı gerçekleşti.LÖSEV Başkanı Ezer, vakfın kuruluş hikayesini anlattığı konuşmasında yaşanan ölümlerin perde arkasını anlattı. Ezer, "Bu işe doktor olarak ilk başladığımız zaman akşam sağlıklı bıraktığımız çocukları sabah yerlerinde göremiyorduk. Çocuklar Lösemiden değil enfeksiyondan ölüyorlardı. Bu çocukları yalnızlık ve ilgisizlikten kaybediyorduk" dedi. Geçmişte 100 çocuktan 80'ini lösemiden kaybettiklerini ifade eden Ezer, "O günlerde LÖSEV'i kurma fikri bir ışık gibi aklıma geldi. 3 doktor ve 2 lösemili çocuğun babasıyla birlikte vakfı kurduk. Bir masamız ve bir sandalyemiz vardı. Umudun, başarının ve mucizenin adı olduk" diye konuştu.35 çocukla başladıkları serüvende hastalıktan kurtulma oranının yüzde 20'lerden yüzde 92'lere çıkardıklarını belirten Ezer, "Ylıda 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Yüzde 80'ini, yani her yıl 160 bin, günde yaklaşık 400 kişi kanserden ölüyor. Biz hastanmizi, okullarımızı ve ailelerimizin kalacağı köyleri kurduk" ifadelerini kullandı.