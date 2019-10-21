‘Sıfır Atık’ için ele ele

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık Projesi'ne, Kepez Belediyesi de okullarda düzenlediği eğitim seminerleriyle binlerce öğrenciye ulaşarak destek veriyor. Kepez Belediyesi işbirliğiyle Perihan Esat Aral Ortaokulu öğrencileri, 'Doğa İçin Hep Birlikte' projesi kapsamında Tek Sarnıç Kent Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Gönüllü 200 öğrencinin katıldığı temizliğe, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi de destek verdi. Öğrenciler parkın dört bir tarafına atılan ambalaj atıklarını topladı. Toplanan ambalaj atıkları, çevreci öğrenciler tarafından Kepez Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama Ekibi'ne teslim edilerek, geri dönüşüme gönderildi.Öğrencilere doğa sevgisini aşılamak ve temiz bir çevre için yapılan etkinlikte, "Sürdürülebilir bir yaşam ve temiz bir çevre için atıklarımızı çöp kutusuna atalım" mesajı verildi.