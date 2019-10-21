Sinek kaydı tıraş

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait mobil kuaför TIR'ı 5 yıldır hizmetini aksatmadan sürdürüyor. TIR'ın Kemer'deki ilk durağı Beycik Yaylası oldu. Köy meydanına park eden mobil tıra yayla halkı yoğun ilgi gösterdi. Beyciklilerin bir kısmı mobil tıra gelerek hizmet alırken, gelemeyecek durumda olanlara ise evlerinde hizmet sunuldu. Kuaförler, Gedelme Yaylası'nda da yaşlıları evlerine giderek tıraş etti. Evlerinin bahçesinde saçsakal tıraşı olan yaşlıların mutluluğu gözlerinden okundu.Kuaför ve berber bulunmayan Çıralı'da da 7'den 70'e herkesin saç kesimi ve bakımları yapıldı. Mahallede kuaför ve berber olmadığı için Kemer'e ya da Kumluca'ya gitmek zorunda olan Çıralılılar ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. Mobil TIR hizmetinden Kemer'de 3 gün boyunca 105 yaşlı ve genç vatandaş faydalandı.