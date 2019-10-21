Sosyal Kart isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçimler ile birlikte "Tüyü bitmedik yetimin hakkını yedirmem" diyen Antalya'nın CHP'li Büyükşehir Beledi Başkanı Muhittin Böcek'in bu sözü binlerce 'Sosyal Kart' sahibi aileyi mağdur etti. 4 yıl- dır ihtiyaç sahiplerine verilen 'Sosyal Kart' desteği 18 bin 48 kişiden 2 bin 379 kişiye düşürüldü. Başkan Böcek'in göreve geldikten sonra 6 aydır yatırmadığı sosyal destek 15 bin 669 kişinin sosyal kartının iptal edilmesiyle son buldu. Geçimlerini sosyal kartlarla sağlayan birlerce aile, kartlarının iptal edilmesiyle şoke oldu. Aileler yaşanan duruma isyan etti.Sosyal kartı iptal edilen ailelerden Ayten Genç, 3 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Eşinden ayrı olan Genç'in aylık 120 lira aldığı destek, kartının iptal edilmesi ile kesilince bütün hesapları alt üst oldu. Geçimini günübirlik evlere temizliğe giderek sağlayan Genç, elinde oluşan sinir sıkışması nedeniyle çalışamaz hale geldiğini söyledi. Genç, "3 çocuğum okuyor ve evim kira. Faturaları ve okul masraflarını karşılayamaz hale geldim. Bu hizmetten 1.5 yıldır faydalanıyordum. Birileri için çok az bir rakam olabilir ama benim için önemli bir paraydı. Bu parayı bize çok gördüler. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.Ortaokul 6'ncı sınıfa giden ikiz oğullarından Enes'in 3 yıldır epilepsi tedavisi gördüğünü belirten Ayten Genç, "Oğlumun sabah 8 ve akşam 8 olmak üzere her gün düzenli ilaçlarını alması gerekiyor. Ona ilaçlarını düzenli verebilmem için evde olmam gerek. Bu nedenle düzenli bir işe giremiyorum. Günü birlik veya yarım günlük işler de bulamıyorum" diye konuştu. Genç, "Adalet dediler ama haksızlık yaptılar. Benim gibi ihtiyacı olan insanların yardımlarını kesmesinler. Biz ihtiyacımız olmasa bu desteği almazdık. Bizi namerde muhtaç etmesinler" ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sosyal Kart' mağdurlarından bir diğeri ise 23 Ağustos 2004 yılında Kaleiçi Yat Limanı'nda PKK'nın bombalı saldırısı sonucu 13 yaşında hayatını kaybeden Erkan Çardak'ın annesi Fatma Onar oldu. Uygulamadan bir yıldır yararlandığını söyleyen Onar, aldığı 80 lira ile liseye giden oğlunun ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı. 5 aydır alamadığı ve sorgusuz sualsiz yardımın kesildiğini belirten Onar, "3 çocuğumla birlikte yaşıyorum. Elektrik faturasını dahi ödeyemiyorum. Ben terör mağduru bir anneyim. Hani kul hakkı yemeyecektiniz? Benim ihtiyacım olanı lütfen bana verin?" dedi.