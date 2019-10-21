Tersine dünya

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ANTALYA'NIN turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev Aksiyon Parkı, tasarımıyla yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor. Kış sezonuna yeni dekoruyla girecek Ters Ev'de çocuklar için özel alan yer alıyor. 2015 yılında açılan Ters Ev Aksiyon Parkı, açıldığı günden bu yana 400 binin üzerinde turisti ağırladı.Yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Ters Ev, dekorasyonuyla dikkati çekti. 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere iç mimarisini merak edenleri ağırlıyor. Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ters Ev'de fotoğraf çektirenler sosyal medya hesaplarında da paylaşımda bulunuyor.