Turist sayısında tarihi rekor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya turizmi 2019 yılında tüm yılların rekorlarını kırmaya devam ediyor. Sektörün birçok ilke imza attığı 2019'da 15 Ekim tarihi itibarıyla tarihi bir rakama daha ulaşıldı. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometrelik sahillerinde dünyaca ünlü birçok plaja sahip kent, tarihinde ilk defa bir yıl içinde 14 milyon turist rakamını da görmeye başardı.Antalya, Vali Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile turizm sektörü temsilcilerinin bu yıl hedef koyduğu 16 milyon turist rakamına hızla yaklaşıyor. Henüz yılın tamamlanmasına 2.5 ay gibi süre olmasına rağmen Antalya, 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin turist ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde 12 milyon 58 bin turist gelmişti. Bu yılki artış oranı ise yüzde 17 oldu. Antalya, 2018 yılının tamamında ise 13 milyon 642 bin turist ağırlamıştı.Bu yıl 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında 14 milyon 54 bin 887 turist sayısıyla tarihi bir rekora imza atan ve ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşan Antalya'da, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasındaki toplam turist sayısı ise 14 milyon 160 bin 904 oldu. Tarihi rekorun geldiği 15 Ekim itibarıyla Antalya Havalimanı'na 13 milyon 764 bin 271, Gazipaşa Havalimanı'na ise 290 bin 616 turist iniş yaptı. Tarihinin en iyi ekim rakamlarına da ulaşılan bu ayda, 18 günlük verilere göre kente gelen günlük turist sayısı ortalaması 65 bini aştı.Milliyetlere göre göre 15 Ekim itibarıyla 193 ülkeden turist geldi. İlk sırada ise 5 milyon 171 bin kişi ile Ruslar yer aldı. Almanlar ise 2 milyon 347 bin kişi ile ikinci, Ukrayna 776 bin turist ile üçüncü, 656 bin kişi ile de İngilizler dördüncü sırada yer aldı.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, iyi bir eylül ve ekim ayı geçirdiklerini söyledi. Atmaca, "Büyük ihtimal Antalya 16 milyon hedefine ulaşacak" dedi.