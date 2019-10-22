Alanya zirveyi sevdi

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Süper Lig'in lideri olarak devam ediyoruz" dedi. Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor maçlarında çok gol kaçırdıklarını söyleyen genç teknik adam, "İki hafta yeterince gol kaçırdığımız için Çaykur Rizespor'a patladk diyebiliriz. Allah'a şükür futbolcularım yakaladığımız çoğu pozisyonu iyi değerlendirdiler. Hatta daha fazlasını değerlendirip çok farklı bir skor çıkabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadele ve oyundan dolayı. İstediğimiz şekilde 3 puanımızı alıp, yolumuza Süper Lig'in lideri olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. SAĞ kanatta Juanfran'ın sakatlığının ardından ilk kez forma giyen Onur Bulut'un performansını da değerlendiren Erol Bulut, "İlk maçı olmasına rağmen biraz heyecanlıydı ama gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. İnşallah diğer haftalarda da bu şekilde devam eder" diye konuştu.