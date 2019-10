Annelere kask uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Emine Kurnaz, son 2 ayda eşini beyin kanamasından, 15 yaşındaki oğlu Okay ile 18 yaşındaki kızı Ayşe'yi motosiklet kazasında kaybetti. Kızının organlarını bağışlayıp 8 kişiye umut olan ve hergün eşi ile çocuklarının mezarını ziyaret edip, fotoğraflarından teselli bulmaya çalışan acılı anne Kurnaz, bu kez annelere mesaj verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' kampanyasını hatırlatan Kurnaz, ailelerin çocuklarını motosiklete kasksız bindirmemelerini istedi.Motosiklet kullanıcılarına kask kullanmaları tavsiyesinde bulunan Emine Kurnaz, "Benim çocuklarım küçük yaşta gitti. Benim haberim yoktu ama çocuklarım motosiklete bindiklerinde kafalarında kask yoktu. Kimse çocuğunu kasksız motora bindirmesin. Ben yandım başka anneler yanmasın" dedi. Kaza durumlarında beyin ölümü gerçekleşen çocukların organlarının bağışlanması çağrısında da bulunan anne Kurnaz, "Bir kişi ölüyor ama birçok kişi yaşıyor. Bence çok iyi bir şey. Toprak oldular ama organları yaşasın bir yerlerde. Benim Ayşem ölmedi. Şimdi bir yerlerde yaşıyor" diye konuştu.Yaklaşık 2 ay önce eşi Faik Kurnaz'ı beyin kanamasından kaybeden, çocukları Okay ve Ayşe'yi trafik terörüne kurban veren Emine Kurnaz, her gün mahalle mezarlığındaki kabirleri ziyaret ederek, kaybettiklerinin fotoğraflarına bakarak teselli bulmaya çalışıyor. Kızının kabrine duvak bırakan Kurnaz, "Acımız büyük. Ne yapabiliriz? Elimizden gelen bir şey yok. Çocuklarım kaza geçirdiğinde ambulansların olay yerine geç geldiğini görgü şahitlerinden duydum. Hastaneye daha erken varsa daha erken müdahale edilseydi belki kızım kurtulabilirdi. Tamam oğlumun durumu çok ağırmış, o kurtulamazdı ama kızım kurtulabilirdi. En azından 2 evlat acısı yaşamazdım" ifadelerini kullandı. Anne ve amca Mithat Kurnaz, Boğazkent Mahallesi'ne 112 Acil Ambulans noktası talep etti. "KIZININ organları nakledilenlerle ilgilide konuşan anne Ayşe Kurnaz şunları söyledi: Beni küçük Ayşe'nin anneannesi aradı. Çocuk uyandığında videosunu çekmişler. Bana telefon ettiler. Aileyle konuştum. Herhalde diğerleri çıktıklarında arayacaklardır. Ayşe'nin annesiydim. Onların da annesi olmak istiyorum. Benim çocuğum toprak oldu. Onlar yaşasın. Sağlıklarına inşallah bir an önce kavuşurlar. Benim ciğerim yandı, onlar evlat acısı, anne-baba acısı görmesin. Davet gelirse tanışmak isterim.