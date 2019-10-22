Gizem sürüyor

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ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi Bayat Bademleri Mahallesi Marif Orman Deposu civarındaki ormanlık alanda 24 Eylül tarihinde bulunan belden yukarısı olamayan kadın cesedinin kimliği hala belirlenemedi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ceset üzerinde bulunan 1 kolye, 1 yüzük, 1 altın küpe ve terlikleri paylaştı. Görenlerin bilenlerin güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istedi. Ancak sonuç alınamadı.Bölgede bulunan takılarla, polis ve jandarmaya yapılan kayıp başvurularının eşleştirmesinden de bir sonuç çıkmadı. Güvenlik güçlerinin 26 gün süren çalışması bölge illerden de kayıp başvurusu olmayınca gizemi çözemedi. Polis ve jandarma ekipleri, belden yukarısı olmayan kadın cesedinin cevre illerden getirilip bu bölgeye atılma ihtimali üzerinde duruyor. Cesedin belden yukarısının bulunamaması nedeniyle kimlik tanımla adeta imkansız bir hal aldı. Ekipler, "Türkiye genelinde kayıp kadın başvurularını anında inceliyoruz" dedi.