Gürbüz yenilmiyor

BUGÜN NELER OLDU

SINOP'UN Boyabat ilçesinde düzenlenen 6. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. Pehlivanlar güreş alanında 'Mehmetçiğe destek' yazılı pankartlar açarak asker selamı verdi. Finalde, Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali Gürbüz ile Ordu Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Recep Kara karşılaştı. Kara'yı mağlup eden Gürbüz, başpehlivanlığı alırken üçüncülük ise Ankara ASKİ Spor Kulübünün güreşçisi Ünal Karaman ile Manavgat Belediyesi güreşçisi Serhat Gökmen tarafından paylaşıldı. Güreş ağalığı için yapılan açık artırmayı 2018'de de güreş ağası olan iş adamı Ali Ayhan kazandı.