İrfan Meclisi devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Mevlevihanesi İrfan Meclisi'nin bu haftaki konuğu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli oldu. Özellikle büyük İslam düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve Sadreddin-i Konevi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ekrem Demirli, Mevlana'nın en meşhur eserinin adının yanlış bilindiğini söyledi. Demirli, Mesnevi'nin eserin edebi türü olduğunu, gerçek ismin ise Fıkhı Ekber ya da Usul-i Din olduğunu sözlerine ekledi. Kitapta, insanın cennetten yeryüzüne indirilişini, bu dünyadaki hayat hikayesini ve tekrar gideceği yer olan ahiret yurdunu anlattığını belirten Demirli, Mevlana'nın bunu hikayeler ve metaforlarla tasvir ettiğini dile getirdi.