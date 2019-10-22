Köpekli direnişe 20 yıl hapis cezası

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Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde çalışma ruhsatı bulunmayan otelini mühürlemek için gelen zabıta ve jandarma ekiplerine doberman cinsi 3 köpeğini salan Hakkı Çiçek'e ceza yağdı. Evinde uyuşturucu da bulunan otelciye kasten yaralama, yağma ve kenevir ekme suçundan toplamda 20 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, son sözü sorulan Hakkı Çiçek, "Ben zaten böyle bir eylemi kabul etmediğim için süre talebim yoktur. Beraatımı talep ederim" dedi ancak aldığı ceza ile şoke oldu. 10 bin lira adli para cezası da verilen Çiçek, Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Olay 26 Aralık 2018 tarihinde meydana gelmişti. İncekum Jandarma Karakolu'ndan ekiplerin eşlik ettiği zabıta ekipleri, mühürlemek için gittikleri otelde saldırıya uğradı. Hakkı Çiçek'e (45) ait doberman cinsi 3 köpeğin saldırması sonucu, bir jandarma köpekler tarafından ayağından ısırılarak yaralandı. Gözaltına alınan otel sahibi Hakkı Çiçek'in 117 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Çiçek'in ruhsatı olmadığı için iki defa mühürlenen otelini, mühürlerini sökerek çalıştırdığı belirtildi.