Kumluca’da adrenalin

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nce organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları sona erdi. 1515 metre uzunluğundaki parkurda yapılan yarışlar kıyasıya mücadeleye sahne oldu.Yarışlar sonunda, MX kategorisindeveteranda85 cc'de50 cc'de65 cc'deMX1'deMX2'deMX2 JR'deve 55 yaş üstü kategorisindebirinci oldu. Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreninde de sporcular asker selamı verdi.