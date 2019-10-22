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Kumluca’da adrenalin

’nın ilçesinde düzenlenen 1515 metre uzunluğundaki parkurda düzenlenen Motokros Şampiyonası’na katılan 70 sporcu nefes kesen yarışlar yaptı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Kumluca’da adrenalin
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nce organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları sona erdi. 1515 metre uzunluğundaki parkurda yapılan yarışlar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Şampiyonaya bir ilimizin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Bulgaristan'dan 70 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda, MX kategorisinde Mehmet Çelik, veteranda Ceyhun Kalfalı, 85 cc'de Baran Bulut Kocaman, 50 cc'de Efe Okur, 65 cc'de Egehan Çalhan, MX1'de Şakir Şenkalaycı, MX2'de Mustafa Çetin, MX2 JR'de Ata Kahvecioğlu ve 55 yaş üstü kategorisinde İzzet Sezgin birinci oldu. Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreninde de sporcular asker selamı verdi.
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Kumluca’da adrenalin
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