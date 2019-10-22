Mahşerin 3 atlısı!

Çaykur Rizespor karşısında beş gollü galibiyet alan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Aytemiz Alanyaspor; Papiss Cisse, Tasos Bakasetas ve Junior Fernandes ile skor bulmayı sürdürdü.
Çaykur Rizespor mücadelesinde Cisse attığı 2 gol ile galibiyette önemli bir rol üstlenirken, Fernandes 1 gol 2 asist, Bakasetas ise 1 gol 1 asist ile takımlarını sırtladı. Akdeniz ekibinin üç yabancısı bu sezon 14 gol attı ve 6 asist yapmayı başardı.
Üç oyuncu takımlarının en skora en fazla katkı yapanları oldu.
700 BİN EURO'YA GELDİ 6 GOL GETİRDİ
Aytemiz Alanyaspor'un sezon başına takıma 700 bin Euro'ya transfer ettiği Bakasetas ise üç maçın seyrini değiştirmeyi başardı. 4-1 biten Kasımpaşa karşılaşmasında 1 gol atıp 1 asist yapan Yunan oyuncu, 3-1 sona eren Fenerbahçe maçında da 2 gol pası vermişti. Bakasetas 5-2 tamamlanan Çaykur Rizespor maçında hem golünü attı hem de Cisse'ye bir gol attırdı.
EROL BULUT EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Süper Lig'de liderlik koltuğunu üçüncü haftada ele geçiren Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor özellikle üç yapancı isminin de yüksek skor katkısıyla altı haftadır koltuğu kimselere bırakmıyor. Şu ana kadar 5 galibiyet, 2 beraberlik ile 2.13 puan ortalamasına ulaşan Akdeniz ekibinde Erol Bulut da kariyerinin en iyi günlerini geçiriyor.
Bulut 2017-18 sezonunu 1.29, 2018-19 sezonunu da 1.31 puan ortalamasıyla tamamlamıştı.