Mahşerin 3 atlısı!

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rizespor karşısında beş gollü galibiyet alan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Aytemiz Alanyaspor;Çaykur Rizespor mücadelesinde Cisse attığı 2 gol ile galibiyette önemli bir rol üstlenirken, Fernandes 1 gol 2 asist, Bakasetas ise 1 gol 1 asist ile takımlarını sırtladı.Üç oyuncu takımlarının en skora en fazla katkı yapanları oldu.Aytemiz Alanyaspor'un sezon başına takıma 700 bin Euro'ya transfer ettiği Bakasetas ise üç maçın seyrini değiştirmeyi başardı. 4-1 biten Kasımpaşa karşılaşmasında 1 gol atıp 1 asist yapan Yunan oyuncu, 3-1 sona eren Fenerbahçe maçında da 2 gol pası vermişti.Süper Lig'de liderlik koltuğunu üçüncü haftada ele geçiren Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor özellikle üç yapancı isminin de yüksek skor katkısıyla altı haftadır koltuğu kimselere bırakmıyor.Bulut 2017-18 sezonunu 1.29, 2018-19 sezonunu da 1.31 puan ortalamasıyla tamamlamıştı.