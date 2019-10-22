Pedallar yarıştı

KEPEZ Belediyesi'nin 6'ncısını düzenlediği 120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları,
Park Funtastic'te yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bisiklet tutkunu sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya pedal çevirdi. Kepez Varyantındaki Park Funtastic'te düzenlenen yarışlara, internet üzerinden 146 sporcu ve sporsever kayıt yaptırdı.
START TÜTÜNCÜ'DEN
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de nefes kesen yarışların startını vererek bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Tütüncü, bisiklet yarışlarına her yaştan ve kesimden destek geldiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti. Tütüncü, sporcuların performansının artmasıyla yarışma süresinin 60 dakikadan 120 dakikaya çıkartılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.