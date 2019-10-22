Pedallar yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin 6'ncısını düzenlediğiPark Funtastic'te yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bisiklet tutkunu sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya pedal çevirdi. Kepez Varyantındaki Park Funtastic'te düzenlenen yarışlara,Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de nefes kesen yarışların startını vererek bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Tütüncü, bisiklet yarışlarına her yaştan ve kesimden destek geldiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.